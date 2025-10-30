В Совфеде приступили к проработке законопроекта о дипфейках

Российские сенаторы планируют разобраться с проблемой дипфейков до конца 2025 года. В Совете Федерации приступили к проработке соответствующего законопроекта.

В первую очередь они хотят определить само понятие "дипфейк", то есть дать ему юридическую формулировку. Также нужно проработать механизм, который позволит разделять "творческий контент" и "злонамеренную информацию".

