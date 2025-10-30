Посольство России осудило экстрадицию баскетболиста Касаткина в США

Посольство России во Франции осудило решение об экстрадиции российского баскетболиста Дмитрия Касаткина в США. В дипведомстве заявили, что все убедительные доводы защиты спортсмена о его невиновности были проигнорированы, а голословные обвинения американской стороны учтены.

Этот шаг, по мнению посольства, ставит под сомнение принципы беспристрастности и непредвзятости французской судебной системы.

Касаткин был задержан 10 июля. Вашингтон подозревает россиянина в хакерских атаках на 900 организаций, включая два федеральных учреждения США. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.