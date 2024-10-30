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30 октября, 22:00

Политика

Новости мира: протесты оппозиции продолжаются после выборов в Грузии

Новости мира: протесты оппозиции продолжаются после выборов в Грузии

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Протесты оппозиции продолжаются после выборов в Грузии, там с огромным отрывом победила правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия". Но президент Саломе Зурабишвили и прозападные политики не признают итоги голосования.

В Испании число погибших от наводнения превысило 70 человек. Проливные дожди и грозы вызвали подтопление городов, крупных автотрасс и железных дорог. В Валенсии зафиксированы самые сильные осадки с 1966 года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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