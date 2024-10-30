Новости мира: протесты оппозиции продолжаются после выборов в Грузии

Протесты оппозиции продолжаются после выборов в Грузии, там с огромным отрывом победила правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия". Но президент Саломе Зурабишвили и прозападные политики не признают итоги голосования.

В Испании число погибших от наводнения превысило 70 человек. Проливные дожди и грозы вызвали подтопление городов, крупных автотрасс и железных дорог. В Валенсии зафиксированы самые сильные осадки с 1966 года.

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