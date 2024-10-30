Новости мира: в Тбилиси продолжаются акции протеста против результатов выборов

В Тбилиси у здания парламента второй день продолжаются акции протеста против результатов выборов, на которых победила "Грузинская мечта". Президент страны и представители оппозиционных партий не признали итоги голосования. В ответ на обвинения в фальсификациях ЦИК обратилась в Генпрокуратуру с просьбой провести расследование. В "Грузинской мечте" высказывания оппозиции после проигрыша на выборах назвали безнадежной попыткой оправдать себя.

Китайский пилотируемый космический корабль "Шэньчжоу-19" успешно состыковался с орбитальной станцией. Трое космонавтов пробудут на орбите до весны следующего года. Среди членов экипажа – первая женщина, которая посетит китайскую орбитальную станцию.

Несколько человек пропали без вести в результате наводнений в испанских провинциях Малага и Валенсия. Из-за сильных дождей затоплены несколько городов. Ливневый паводок уносит с улиц автомобили. Государственное метеорологическое агентство объявило красную тревогу на востоке страны. В Рибера-Альта пронесся разрушительный торнадо. А недалеко от Малаги сошел с рельсов высокоскоростной поезд.

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