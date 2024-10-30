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30 октября, 13:30

Политика

В США заявили о риске гражданских противостояний после объявления результатов выборов

В США заявили о риске гражданских противостояний после объявления результатов выборов

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Меньше недели остается до выборов в США. Американские СМИ опасаются серьезных гражданских противостояний после объявления результатов выборов. Они отмечают, что общество сильно разделено и радикализировано. Однако, по прогнозам политологов, вспыхнуть волнения могут еще до оглашения итогов.

Роберт Кеннеди-младший рассказал, что две недели назад Пентагон получил директиву от администрации Байдена-Харрис, по которой ВС США имеют право применять насилие к тем, кто участвует в беспорядках. В этот же момент американцы обратили внимание на изменения в своей медицинской страховке на следующий год: она не будет покрывать расходы на лечение травм, вызванных войной, беспорядками или мятежами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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