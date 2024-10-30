Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 октября, 11:30

Политика

Новости мира: протесты продолжаются второй день у здания парламента Грузии

Новости мира: протесты продолжаются второй день у здания парламента Грузии

ВС РФ уничтожили колонну ВСУ в Курской области

Новости регионов: в ГД предложили ограничить продажу алкоголя

ВС РФ освободили город Селидово в ДНР

Неделя осталась до президентских выборов в США

Новости мира: ЦИК Грузии просит прокуратуру проверить слова президента о выборах

Новости регионов: дачная амнистия распространена на капитальные хозяйственные постройки

Газета USA Today не поддержала ни одного из кандидатов на пост президента США

Цифра дня: 2 ундециллиона рублей

В США обвинили Россию, Китай, Кубу и Иран во вмешательстве в президентские выборы

В Тбилиси у здания парламента второй день продолжаются акции протеста против результатов выборов, на которых победила правящая партия "Грузинская мечта". Президент страны Саломе Зурабишвили и представители оппозиционных фракций не признали итоги голосования. В ответ на обвинения в фальсификациях ЦИК обратился в Генпрокуратуру с просьбой провести расследование. Тем временем в "Грузинской мечте" высказывания оппозиции после проигрыша на выборах назвали "безнадежной попыткой оправдать себя".

Между тем китайский пилотируемый космический корабль "Шэньчжоу-19" успешно состыковался с орбитальной станцией. Трое космонавтов пробудут там до весны 2025 года. Среди них – первая женщина в числе членов экипажа станции.

Читайте также
политиказа рубежомнаукавидеоМария РыбаковаИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика