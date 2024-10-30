Новости мира: протесты продолжаются второй день у здания парламента Грузии

В Тбилиси у здания парламента второй день продолжаются акции протеста против результатов выборов, на которых победила правящая партия "Грузинская мечта". Президент страны Саломе Зурабишвили и представители оппозиционных фракций не признали итоги голосования. В ответ на обвинения в фальсификациях ЦИК обратился в Генпрокуратуру с просьбой провести расследование. Тем временем в "Грузинской мечте" высказывания оппозиции после проигрыша на выборах назвали "безнадежной попыткой оправдать себя".

Между тем китайский пилотируемый космический корабль "Шэньчжоу-19" успешно состыковался с орбитальной станцией. Трое космонавтов пробудут там до весны 2025 года. Среди них – первая женщина в числе членов экипажа станции.