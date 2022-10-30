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Новости

30 октября, 22:15

Политика

В МИД заявили, что пока рано говорить о возвращении РФ в зерновую сделку

В МИД заявили, что пока рано говорить о возвращении РФ в зерновую сделку

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Говорить об условиях возвращения России в зерновую сделку можно только после того, как будут известны все обстоятельства атаки на корабли Черноморского флота в Севастополе. Об этом сообщили в МИД РФ.

В Минобороны же рассказали, что специалисты подняли на поверхность обломки беспилотников с канадскими навигационными модулями. Специалисты выяснили, что аппараты стартовали с побережья Одессы, некоторое время были в зоне зернового коридора, а после двинулись к Севастополю. Координаты движения одного из дронов показали, что его запустили с гражданского борта, которые использовали для вывоза зерна. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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