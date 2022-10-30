В Минобороны назвали итоги анализа морских дронов, напавших на корабли в Севастополе

Один из морских дронов для атаки кораблей в Севастополе запустили из зоны зернового коридора. Об этом сообщили в Минобороны. Это стало понятно, после того, как военные подняли и изучили обломки беспилотников.

Тем временем ЕС призвал Россию пересмотреть приостановку участия в зерновой сделке. С таким заявлением выступил Жозеп Боррель. А ранее на эту тему высказался госсекретарь США Энтони Блинкен. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.