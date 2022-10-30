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Правительство РФ дополнило перечень недружественных стран

Правительство РФ дополнило перечень недружественных стран

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Правительство России дополнило перечень недружественных стран. В него включили 11 британских заморских территорий, которые поддерживают санкции введенные Великобританией в отношении нашей страны. В том числе Бермуды, острова Святой Елены, Кайман и другие.

Кроме того, изначально в перечне были три подконтрольные Британии территории – остров Ангилья, Британские Виргинские острова и Гибралтар. Таким образом, теперь все 14 Британских заморских территорий входят в перечень недружественных России стран. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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