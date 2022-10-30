В США выразили сожаление о решении РФ выйти из зерновой сделки

Америка сожалеет о решении России приостановить участие в зерновой сделке и призывает все стороны поддерживать гуманитарную инициативу. С таким заявлением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен. Президент США Джо Байден, в свою очередь, назвал это решение возмутительным.

Москва заявила о приостановке участия в вывозе продукции из украинских портов из-за теракта в акватории Севастополя: утром в субботу Киев атаковал корабли Черноморского флота и гражданские суда, которые использовались для функционирования гуманитарного маршрута. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.