30 сентября

В Госдуме предложили снизить пенсионный возраст для многодетных родителей

В Госдуме предложили снизить пенсионный возраст для многодетных родителей. Такое предложение комитет ГД по защите семьи уже направил премьеру Михаилу Мишустину.

По словам депутатов, это будет дополнительным стимулом для многодетности. Они отметили, что подобные просьбы о снижении пенсионного возраста также регулярно получают от женщин с детьми дошкольного и младшего школьного возраста.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

