Новости мира: американские СМИ оценили визит президента Украины в США в конце сентября

Холодный прием в США президента Украины Владимира Зеленского показал, что возможности Киева сужаются, пишет американская газета The Wall Street Journal. На встречах с кандидатами на пост президента США Зеленский представил так называемый "план победы", для которого просил больше оружия и гарантий безопасности от Вашингтона и его союзников, чтобы получить рычаги влияния на Россию.

Также стало известно, что в Ливане за сутки из-за авиаударов погибли больше 120 человек, ранены еще более 350. Об этом сообщил Минздрав страны. Кроме того, в ночь на 30 сентября Израиль впервые атаковал один из центральных районов Бейрута. Целью удара стал многоэтажный жилой дом.

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