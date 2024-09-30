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30 сентября, 11:45

Политика

Российские штурмовики Су-25 поразили опорный пункт ВСУ в приграничье Курской области

Российские штурмовики Су-25 поразили опорный пункт ВСУ в приграничье Курской области

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Штурмовики Су-25 поразили опорный пункт ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщает Минобороны России. Также военнослужащие морской пехоты группировки "Север" отбили укрепленные позиции украинских войск вблизи населенных пунктов в приграничье.

По словам военного эксперта Евгения Михайлова, ВСУ пытаются проломить российские укрепления в районе села Веселого в Глушковском районе. Для этих целей украинская армия подтягивает все больше сил. Однако российские военные не позволяют ВСУ прорвать оборону, добавил он.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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