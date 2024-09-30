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30 сентября, 07:45

Политика

Экипажи российских Ми-28 и Су-34 ударили по скоплению живой силы ВСУ в Курской области

Экипажи российских Ми-28 и Су-34 ударили по скоплению живой силы ВСУ в Курской области

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Экипажи российских вертолетов Ми-28 и истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удары по скоплению живой силы ВСУ в Курской области. Также украинские военные несут потери после неудачных попыток контратак.

Как рассказал военный эксперт Борис Рожин, сейчас идет накопление сил для дальнейших действий. Контратаки противника в Суджанском районе и в направлении населенных пунктов Каучук и Кромские Быки результатов не дали. Ситуация находится в состоянии стабильного равновесия, уточнил он.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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