30 сентября, 07:45Политика
Экипажи российских Ми-28 и Су-34 ударили по скоплению живой силы ВСУ в Курской области
Экипажи российских вертолетов Ми-28 и истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удары по скоплению живой силы ВСУ в Курской области. Также украинские военные несут потери после неудачных попыток контратак.
Как рассказал военный эксперт Борис Рожин, сейчас идет накопление сил для дальнейших действий. Контратаки противника в Суджанском районе и в направлении населенных пунктов Каучук и Кромские Быки результатов не дали. Ситуация находится в состоянии стабильного равновесия, уточнил он.
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