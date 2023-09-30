В России отмечают год с момента воссоединения четырех регионов с Российской Федерацией. В состав РФ вошли Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области. Праздник отмечают широко. В Москве в честь знаменательного дня пройдет концерт с известными российскими артистами, а также исполнителями из Донбасса, Херсона и Запорожья. Новый праздник учредил президент Владимир Путин.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.