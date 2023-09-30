Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 сентября, 08:15

Политика

Российская артиллерия уничтожила еще несколько укрепленный замаскированных позиций ВСУ

Российская артиллерия уничтожила еще несколько укрепленный замаскированных позиций ВСУ

Киев просит Запад прислать аналоги российских крылатых ракет

Боевые расчеты РСЗО "Торнадо-Г" уничтожили опорные пункты ВСУ в Харьковской области

Почти 100 тысяч человек переехали из Нагорного Карабаха в Армению

В Белом доме выразили надежду на предотвращение шатдауна

ВС России отразили 31 атаку ВСУ на донецком направлении за неделю

Путин провел встречу с участниками спецоперации, которые отличились в бою под Урожайным

Буданов заявил, что ВСУ вынуждены наступать пешком в зоне СВО

Украинские солдаты стали чаще сдаваться в плен ВС РФ

Более 50 штурмовиков потеряли ВСУ после ударов ВС РФ у Серебрянского лесничества

Российская артиллерия уничтожила еще несколько укрепленный замаскированных позиций ВСУ. Координаты целей передали наши разведчики. Также рассчеты установок МСТА-С, Геоцинт и Акация продолжают планомерно поражать бронетехнику и пункты управления противника. Стрельба ведется как с закрытых позиций, так и прямой наводкой. Используются в том числе высокоточные боеприпасы. Проведя огневую работу, рассчеты отводят установки на запасные позиции, чтобы пополнить боекомплекс и избежать ответного огня.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикавидеоНикита ПименовАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика