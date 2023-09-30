Российская артиллерия уничтожила еще несколько укрепленный замаскированных позиций ВСУ. Координаты целей передали наши разведчики. Также рассчеты установок МСТА-С, Геоцинт и Акация продолжают планомерно поражать бронетехнику и пункты управления противника. Стрельба ведется как с закрытых позиций, так и прямой наводкой. Используются в том числе высокоточные боеприпасы. Проведя огневую работу, рассчеты отводят установки на запасные позиции, чтобы пополнить боекомплекс и избежать ответного огня.



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