Новости часа: силовики Мелитополя предотвратили диверсию в день присоединения региона с РФ

Силовики Мелитополя предотвратили диверсию в день присоединения региона с РФ, сообщила военно-гражданская администрация.

ЧП на "Северном потоке" – это диверсия, США помогут союзникам в охране инфраструктуры, заявил Джо Байден.

ЕС нужно до зимы принять меры для решения проблемы высоких цен на газ, предупредил еврокомиссар.