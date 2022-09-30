Путин подписал договоры о вступлении четырех территорий в состав РФ

В Кремле состоялось историческое событие – Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области воссоединились с Россией. Президент Владимир Путин подписал договоры с главами территорий.

Глава государства подчеркнул в своей речи, что Россия не предаст выбор людей на освобожденных территориях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.