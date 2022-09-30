ВС России уничтожили украинскую группу центра радиоэлектронной разведки под Николаевом

Вооруженные силы России уничтожили украинскую группу центра радиоэлектронной разведки под Николаевом. Об этом сообщили в Минобороны.

В МВД Луганской народной республики сообщили, что союзные силы ведут сложный бой в Красном Лимане в ДНР. Авиация и артиллерия продолжила работу по противнику.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 155 вертолетов, почти 400 зенитных ракетных комплексов, 856 боевых машин реактивной системы залпового огня, а также почти шесть тысяч единиц специальной военной автомобильной техники. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.