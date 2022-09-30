Договоры о присоединении Донбасса, Запорожской и Херсонской областей подписали в Кремле

В Кремле подписали договоры о присоединении Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Они были подписаны после выступления президента РФ.

Торжественная церемония прошла в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.