Киев продолжил создавать угрозы техногенной катастрофы, обстреливая ЗАЭС – МО РФ

Киев продолжает создавать угрозы техногенной катастрофы, обстреливая Запорожускую АЭС. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Он также рассказал, что цеха по сборке оперативно-тактических ракет "Гром-2" и "Точка-У" ВСУ были уничтожены в районе Днепра российскими ВСК.

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