Украинские войска обстреляли жилой дом в Херсоне – власти региона

Украинские войска обстреляли ракетами жилой дом в Херсоне. В результате удара погибли два человека, один получил ранения. Об этом сообщили власти региона.

На месте обстрела начали работу специалисты следственного комитета России. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.