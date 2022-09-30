ВСУ обстреляли офис ООН в Северодонецке – ЛНР

ВСУ обстреляли Северодонецк из HIMARS. Там разрушено здание, где располагался офис ООН. Об этом сообщили в ЛНР.

Также стало известно, что российский комплекс "Панцирь-С1" уничтожил украинский беспилотник. Боевые расчеты этих самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексов работают автоматически. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.