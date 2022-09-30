Российский комплекс "Панцирь-С1" уничтожил украинский беспилотник

Российский комплекс "Панцирь-С1" уничтожил очередную воздушную цель. На этот раз им оказался украинский беспилотник.

Боевые расчеты этих самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексов работают автоматически. Они обнаруживают цель, создают непрерывную зону перехвата и ждут команды на уничтожение.

Находят в небе как крупные движущиеся объекты – крылатые и баллистические ракеты, вертолеты, самолеты или снаряды РСЗО, так и совсем небольшие – бытовые дроны размером 30 на 30 сантиметров, которые противник использует для разведки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.