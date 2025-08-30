Начальник Генштаба ВС РФ Герасимов рассказал о стратегической инициативе на фронте

Участок Троицкой линии метро закрыт до 31 августа

30 августа, 17:30

Политика

Стратегическая инициатива полностью находится у российских войск. Об этом заявил начальник Генерального штаба и командующий Объединенной группировкой войск в зоне проведения специальной военной операции Валерий Герасимов.

Он подвел итоги весенне-летней кампании 2025 года и обозначил задачи группировкам войск на перспективу. По его словам, с марта 2025 года освобождено более 3,5 тысячи квадратных метров территории и 149 населенных пунктов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоНаталия Шкода

