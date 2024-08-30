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30 августа, 09:45

Политика

Новости мира: жители Израиля вышли на акцию протеста в поддержку пленных

Новости мира: жители Израиля вышли на акцию протеста в поддержку пленных

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Родственники взятых в плен ХАМАС израильтян вышли на очередную акцию протеста. Они присоединились к колонне гуманитарной помощи и намерены сопроводить ее до границы. Это происходит на фоне новостей о нанесении Армией Израиля удара по фурам с медикаментами в Секторе Газа. ЦАХАЛ заявил, что якобы целился в "вооруженных угонщиков".

Между тем в ночь на 30 августа в Нью-Йорке спасали пассажиров парома. Рейсовое судно следовало в Джерси-Сити, но, дойдя до середины Гудзона, загорелось. В этот момент на борту находились 37 пассажиров. Экипаж подал сигнал SOS. В итоге подоспевшие расчеты спасателей одновременно тушили судно и эвакуировали с него перепуганных людей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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