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30 августа, 19:30

Политика

Российские военные нанесли групповой удар по пунктам управления ВСУ в ДНР

Российские военные нанесли групповой удар по пунктам управления ВСУ в ДНР

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ВС РФ нанесли удар по двум пунктам дислокации ВСУ в ДНР

Российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием по пунктам управления и разведки ВСУ. Все объекты поражены, сообщает Минобороны РФ.

В зоне спецоперации ВС России за сутки отразили 18 атак украинских войск. Общие потери противника за сутки составили 760 человек.

Известно, что в районе населенного пункта Ровное в ДНР уничтожены штаб оперативно-тактической группы "Донецк", а также узел связи 24-й механизированной бригады ВСУ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоЕкатерина Кузнеченкова
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