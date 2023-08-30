Российские военные нанесли групповой удар по пунктам управления ВСУ в ДНР

Российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием по пунктам управления и разведки ВСУ. Все объекты поражены, сообщает Минобороны РФ.

В зоне спецоперации ВС России за сутки отразили 18 атак украинских войск. Общие потери противника за сутки составили 760 человек.

Известно, что в районе населенного пункта Ровное в ДНР уничтожены штаб оперативно-тактической группы "Донецк", а также узел связи 24-й механизированной бригады ВСУ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.