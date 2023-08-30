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Политика

Папа римский призвал российскую молодежь не забывать о наследии Петра I

Папа римский призвал российскую молодежь не забывать о наследии Петра I

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Папа римский Франциск оказался в центре громкого скандала после видеообращения к участникам встречи российской католической молодежи в Санкт-Петербурге. Понтифик в своей речи назвал российских единоверцев наследниками великой России и призвал ее не забывать. При этом Франциск упомянул Петра I и Екатерину II.

Речь папы римского вызвала настоящую ярость украинских властей. В Киеве назвали его слова империалистической пропагандой. В Ватикане начали спешно извиняться и объяснять, что понтифик призывал российскую молодежь "сохранять и развивать то положительное, что есть в великом культурном и духовном наследии России".

По мнению политологов, таким образом в Ватикане постарались избежать негативной реакции со стороны правительств стран Запада, к которой так активно начали призывать на Украине. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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