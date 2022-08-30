Германия предложила отменить соглашение об облегченном визовом режиме с Россией

МИД Германии предлагает отменить облегченный визовый режим для россиян и больше не выдавать многолетние визы. А Нидерланды высказались против туристических виз.

Однако уже сейчас получить "шенген" не так просто. Некоторые визовые центры уже увеличили сроки рассмотрения, принимают по записи и планируют повысить стоимость виз.

Через какую страну удобнее всего открыть шенгенскую визу? Сколько придется ждать? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.