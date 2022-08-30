Украинская артиллерия выпустила два снаряда по территории ЗАЭС за сутки – МО РФ

Система противовоздушной обороны отразила новую попытку ракетного удара украинских войск по Херсону. Об этом сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Ранее ВСУ попытались наступать на юге – под Херсоном и в Николаевской области. Но, как сообщили в Минобороны, атака провалилась, украинские военные потеряли более 500 человек.

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, за прошедшие сутки украинская артиллерия выпустила по территории атомной станции два снаряда. Обстрел велся с огневых позиций артиллерии ВСУ в районе Марганца Днепропетровской области.

Ответным огнем ВС РФ огневые средства противника были подавлены. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.