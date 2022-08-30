Над Запорожской АЭС сбили четыре украинских ударных беспилотника

Система противовоздушной обороны отразила новую попытку ракетного удара украинских войск по Херсону. Об этом сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Ранее ВСУ попытались наступать на юге – под Херсоном и в Николаевской области. Но, как сообщили в Минобороны, атака провалилась, украинские военные потеряли более 500 человек.

Киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской АЭС. Об этом заявили в российском министерстве обороны. По информации ведомства, ВСУ запустили по атомной станции четыре ударных беспилотника. Все дроны перехвачены российскими системами ПВО. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.