Российская группировка войск уничтожила 48 танков на Украине

Российская группировка войск за сутки уничтожила 48 танков, 46 боевых машин пехоты и 37 других бронированных боемашин противника на Украине. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Радиационная обстановка на Запорожской АЭС остается в норме. О том, как проходит специальная военная операция по защите Донбасса, – в эфире телеканала Москва 24.