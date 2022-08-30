Евросоюз обсудит визовый вопрос россиян. 30 и 31 августа на встрече руководителей МИД в Праге это станет главной темой.

Пока, судя по сообщениям СМИ, какого-то единства нет. Германия и Франция против обширного запрета для россиян. Эстония, Латвия и Литва занимают более радикальную позицию. Тем временем Финляндия уже с 1 сентября ужесточает правила выдачи виз.

Нужно ли срочно оформлять их сейчас? И с какими проблемами можно столкнуться в перспективе? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.