Российские десантники уничтожили украинскую бронетанковую технику, которая была спрятана в лесопосадке в рамках подготовки к наступлению. Нанесли удар из противотанковых ракетных комплексов "Корнет". Боевую работу показали в Минобороны.

Расчеты ПТРК поддержали российские артиллеристы. Открыли огонь с расстояния почти 30 километров из гаубиц "Гиацинт-Б". Их целью стали позиции артиллерии ВСУ и пехота противника, засевшая в окопах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.