На Запорожскую АЭС из Вены все-таки отправилась миссия МАГАТЭ. Возглавляет группу экспертов гендиректор организации Рафаэль Гросси. Они должны оценить техническое состояние и безопасность станции, авария на которой будет куда серьезнее Чернобыля и Фукусимы, рассказали эксперты.

Кто входит в состав миссии, позволит ли Киев добраться экспертам до станции и прекратятся ли ее обстрелы хотя бы на время? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.