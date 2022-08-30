Власти Херсонской области заявили о массированном обстреле региона со стороны ВСУ. Рассказали, что президент Владимир Зеленский попытался что-то предпринять, так как Запад требует конкретных действий.

В то же время Херсонской области ничего не угрожает. Выстроено несколько рубежей для защиты, заявили в местной администрации. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.