Российские вертолеты "Аллигатор" нанесли ракетный удар по укрепленным опорным пунктам ВСУ и бронетехнике наступающего противника. Как работают Ка-52, показали в Минобороны. На боевое задание вылетели экипажи Западного военного округа.

Разведка передала координаты целей и по ним выпустили ракеты класса воздух-земля. После этого, чтобы не попасть под огонь противника, экипажи отстрелялись так называемыми тепловыми ловушками. Такая система помогает авиации от самонаводящихся ракет, создавая им помехи.

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