Литва все-таки отгородилась от Белоруссии забором. Протяженность заграждения – 502 километра. Его высота – четыре метра, повсюду колючая проволока. До конца 2022 года там установят видеокамеры, заявила премьер страны.

По данным СМИ, на эту работу из литовской казны ушло 152 миллиона евро. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.