В ЕС могут решить замедлить процесс выдачи виз россиянам и сделать его дороже – СМИ

В ЕС могут решить замедлить процесс выдачи виз россиянам и сделать его дороже. Об этом написали в Politico. "Визовый вопрос" будет обсуждаться на совещании в ходе неформальной встречи глав МИД ЕС в Праге 30 и 31 августа.

Уже с 1 сентября заявки на финские турвизы будут принимать только по понедельникам и всего в четырех городах. В Москве, Санкт-Петербурге, Петрозаводске и Мурманске, заявили в МИД Финляндии. Есть вероятность, что еще приостановят соглашение об упрощении визового режима. В этом случае цена финского "шенгена" поднимется почти в два с половиной раза – с 35 до 80 евро.

При этом Финляндия пока не планирует приостанавливать действие уже выданных россиянам разрешений, как это сделала Эстония. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.