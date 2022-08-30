Конфликт Китая и Тайваня может выйти на новый уровень. Администрация США готовит отправку крупной партии вооружений. В Конгресс должен поступить запрос на сумму 1 миллиард 100 миллионов долларов. Об этом написала газета Politico.

Речь идет о продаже острову противокорабельных ракет и ракет класса воздух-воздух. На публикацию уже отреагировали китайские власти. В посольстве КНР в Вашингтоне заявили, что США должны немедленно прекратить продажу оружия Тайваню. Ведь такие сделки серьезно нарушают принцип одного Китая, поощряют сепаратистов и приведут к эскалации напряженности в Тайваньском проливе.

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