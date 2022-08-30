Украинские войска продолжили интенсивно обстреливать города в ДНР

Украинские войска продолжают интенсивно обстреливать города в ДНР. За 29 августа выпустили более 320 снарядов, заявили в Народной милиции республики. Под огнем и другие освобожденные территории.

Подробнее о ходе российской спецоперации – в эфире телеканала Москва 24.