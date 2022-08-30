Контрнаступление на юге Украины, обещанное президентом Владимиром Зеленским, завершилось

Контрнаступление на юге Украины, которое президент Владимир Зеленский обещал последние два месяца, закончилось едва начавшись. Под Харьковом с северной стороны украинские войска попытались вернуть себе первую линию обороны, которую несколько дней назад заняли российские подразделения.

Упорные бои начались в Соледаре, где штурмовые отряды союзников освобождают жилую застройку. Подробнее о ходе российской спецоперации – в эфире телеканала Москва 24.