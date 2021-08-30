ВЦИОМ: половина жителей Москвы готова участвовать в онлайн-голосовании

Около половины жителей столицы допускают, что в сентябрьских выборах будут участвовать онлайн. Это результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. В нем приняли участие и те, кто уже голосовал дистанционно.

Большинство – 57% – остались довольны. Прежде всего, они подчеркивают удобство. 80% заявили, что в таком формате голосования легко разобраться. 17% отметили, что формат онлайн дает свободу выбора времени и места, а 14% подчеркнули экономию времени. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.