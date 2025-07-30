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30 июля, 16:30

Политика

Мособлдума ввела штрафы для нелегальных такси в аэропортах

Мособлдума ввела штрафы для нелегальных такси в аэропортах

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Мособлдума ввела штрафы для нелегальных такси в аэропортах. Согласно им, водители, работающие вне специальных зон, должны заплатить 5 тысяч, а юридические лица – до 50 тысяч рублей.

Сообщается, что данные меры помогут бороться с нелегальными перевозками. Частные таксисты, как правило, не проходят техосмотры и медконтроль, а также устанавливают на свои услуги завышенные цены. Новые правила уже действуют в аэропортах Домодедово, Шереметьево и Жуковский.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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