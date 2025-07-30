30 июля, 11:30Политика
В Минобороны рассказали, как ВС РФ наводят огонь артиллерии по целям ВСУ
В Минобороны РФ рассказали, как операторы БПЛА группировки войск "Центр" наводят огонь артиллерии по целям противника.
Комплексы "Орлан-10" круглосуточно выявляют скопление техники и замаскированные огневые точки ВСУ даже в сложных погодных условиях. Работая на высотах в несколько тысяч метров, беспилотники эффективно преодолевают системы радиоэлектронной борьбы противника.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.