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30 июля, 11:30

Политика

В Минобороны рассказали, как ВС РФ наводят огонь артиллерии по целям ВСУ

В Минобороны рассказали, как ВС РФ наводят огонь артиллерии по целям ВСУ

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В Минобороны РФ рассказали, как операторы БПЛА группировки войск "Центр" наводят огонь артиллерии по целям противника.

Комплексы "Орлан-10" круглосуточно выявляют скопление техники и замаскированные огневые точки ВСУ даже в сложных погодных условиях. Работая на высотах в несколько тысяч метров, беспилотники эффективно преодолевают системы радиоэлектронной борьбы противника.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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