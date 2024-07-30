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Новости

Новости

30 июля, 17:30

Политика

Блогеров обяжут передавать сведения о себе в Роскомнадзор

Блогеров обяжут передавать сведения о себе в Роскомнадзор

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В Госдуме приняли закон, согласно которому блогеры и телеграм-каналы с аудиторией от 10 тысяч подписчиков должны будут передавать сведения о себе в Роскомнадзор.

Для незарегистрированных в перечне ведомства блогеров будут действовать особые условия. Среди них – ограничения на размещение рекламы российскими рекламодателями, репост другими каналами их сообщений, распространение информации о способах финансирования сообщества и его владельца.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24

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