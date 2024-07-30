ВС РФ уничтожили командный пункт ВСУ на северском направлении

Российские артиллеристы-десантники уничтожили командный пункт ВСУ и расчет противотанковых управляемых ракет на северском направлении. По целям, которые выявила российская разведка у поселка Переездное, военные нанесли несколько ударов из пушки-гаубицы Д-20.

Тем временем российская армия продвигается к Торецку: военные атакуют на короткие дистанции в районе Железного и Нью-Йорка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.