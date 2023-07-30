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Российские военные отразили семь атак ВСУ на донецком направлении

Российские военные отразили семь атак ВСУ на донецком направлении

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Вооруженные силы Украины продолжили безуспешные попытки наступать на донецком, южнодонецком и краснолиманском направлениях. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

На донецком направлении российские военные отразили семь атак ВСУ. За сутки украинская армия потеряла до 190 военных, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две американские артиллерийские системы, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-20. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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