Вооруженные силы Украины продолжили безуспешные попытки наступать на донецком, южнодонецком и краснолиманском направлениях. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

На донецком направлении российские военные отразили семь атак ВСУ. За сутки украинская армия потеряла до 190 военных, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две американские артиллерийские системы, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-20. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.