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30 июня, 11:30

Политика

Российские военные за сутки поразили формирования трех бригад ВСУ

Российские военные за сутки поразили формирования трех бригад ВСУ

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Российские войска группировки "Центр" за сутки взяли под контроль село Новоукраинка в Донецкой Народной Республике (ДНР), а также нанесли поражение формированиям трех механизированных, десантно-штурмовых бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает Минобороны России.

Всего, по данным оборонного ведомства, за время проведения СВО уничтожены 663 украинских самолета, 283 вертолета и более 60 тысяч беспилотников. Противник потерял свыше 24 тысяч танков и боевых машин, а также 1,5 тысячи установок реактивных систем залпового огня.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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