Новости мира: стартовали внеочередные выборы во французский парламент

Во Франции проходят внеочередные выборы в парламент. Они могут принести историческую победу правой партии Марин Ле Пэн "Национальное объединение". Французам предстоит выбрать 577 депутатов за два дня – 30 июня и 7 июля. Впервые в истории страны голосование проходит в такие сжатые сроки. После объявления президентом Эммануэлем Макроном решения о роспуске парламента вечером 9 июня у партий было менее трех недель, чтобы выдвинуть своих кандидатов и провести предвыборную агитацию.

Тем временем первая леди США Джилл Байден выступила в защиту мужа после его провальных дебатов с Дональдом Трампом. Она призвала не судить о Байдене по 90 минутам выступления, подчеркнув, что это не определяет его достижения во время президентства. Ожидается, что Джо Байден обсудит будущее своей предвыборной кампании со своей семьей 30 июня. По данным СМИ, он покинет президентскую гонку, если его ближайшие родственники и друзья примут соответствующее решение.

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